Cannabis light? Basta un bassissimo contenuto per avere effetti tossici

Tra i vari meriti della Comunità di San Patrignano, che nello scorso luglio ha festeggiato il 40° compleanno essendo stata fondata a Coriano, in provincia di Rimini, nel 1978 da Vincenzo Muccioli (1934-1995), c’è quello di associare all’aiuto concreto ai tossicodipendenti un’opera instancabile di sensibilizzazione contro tutte le droghe. Opera confermata dalla recente ricerca "Cannabis light extraction", presentata il 9 ottobre nella sede di Coriano nell’ambito del progetto "WeFree Days", dedicato alla prevenzione del consumo delle c.d. “droghe leggere”. L'autore e relatore dello studio, che s’intitola "Cannabis light extraction", è Giovanni Serpelloni, direttore dell’Uoc Dipendenze di Verona e attivo anche al Dp Insitute dell’Università della Florida.



Coordinando gli istituti di medicina legale delle Università di Verona, Parma e Ferrara, il prof. Serpelloni ha studiato le pratiche che i giovani utilizzano per estrarre e concentrare i principi attivi dalle foglie e dalle inflorescenze di cannabis, seguendo le indicazioni di un sito internet, e costruendo un estrattore domestico con gas butano (quello per gli accendini o per i fornelletti da campo) di Thc. È arrivato alla seguente conclusione: "Con un estrattore domestico si può ottenere un effetto psicoattivo da pochi grammi di prodotto". Vale quindi non solo più il motto “droghe leggere=danni pesanti” ma, evidentemente, ora anche quello “pochi grammi=molto sballo”.





E quindi i giovani italiani (ma non solo) possono stordirsi con un semplice estrattore ottenendo lo “stallo neurologico” grazie a una semplice sigaretta elettronica. Pochi grammi di "light" e il gioco è fatto! Anche se rimane vero, come possono testimoniare gli operatori o i “frequentatori” delle Comunità di recupero che “chi semina cannabis raccoglie eroina". Sono ormai 800 i “Cannabis shop” in tutta Italia. Un mercato che negli Stati Uniti fattura più di McDonald. Torniamo con forza a chiedere un intervento urgente del Ministero della Salute per l'immediata chiusura di questi “locali”.