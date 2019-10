"Risorsa" rumena deruba avvocato: colf in manette a Foggia

Ha sequestrato e rapinato l'avvocato di cui era colf. Con la complicità di alcuni suoi connazionali, era riuscita a portar via 20mila euro in contanti dall'abitazione del legale di Foggia, dopo averlo minacciato e legato al letto. I poliziotti hanno arrestato una 36enne di nazionalità rumena con le accuse di rapina a mano armata e sequestro di persona. Sono in corso indagini per l'identificazione dei complici.