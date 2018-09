Nove immigrati irregolari su un veliero in Puglia, arrestato lo scafista

Un barca a vela con a bordo nove migranti (sei uomini, due donne e un minorenne) è stato intercettato sabato dalla Guardia di Finanza di Bari al largo di Torre Suda nei pressi del Capo di Santa Maria di Leuca. A bordo dell'imbarcazione, battente bandiera slovena, condotta poi nel porto di Gallipoli dove è stata sequestrata, i finanziari hanno scoperto la presenza dei migranti, tutti in buone condizioni di salute.



Durante le operazioni di identificazione a terra è stato individuato il presunto scafista, un georgiano, per il quale è scattato l'arreso per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I migranti sono stati condotti nel centro di prima accoglienza don Tonino Bello di Otranto.