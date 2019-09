Oggi Johnson vede Juncker. Rifiuterà offerte rinvio Brexit

Il Regno Unito non è disposto a rinviare la Brexit oltre l'attuale scadenza del 31 ottobre. E' quanto dirà il primo ministro di Londra, Boris Johnson, al presidente uscente della Commissione europea Jean-Claude Juncker durante il loro incontro previsto per oggi, secondo alcune indiscrezioni anticipate dalla Bbc.



Il vertice è stato fissato per ora di pranzo in Lussemburgo: i due leader si vedranno per la prima volta da quando Johnson ha assunto la guida del governo britannico, nello scorso mese di luglio.