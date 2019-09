Bomba in Siria. Ed è strage di bambini

Ancora sangue nel nord della Siria. L'esplosione di un'autobomba ha provocato la morte di 12 civili, tra cui almeno due bambini, ad al-Rai, località non lontana dal confine con la Turchia controllata dai ribelli appoggiati da Ankara. Lo hanno riferito i 'caschi bianchi', i volontari della Syria Civil Defence.



Nessuna organizzazione ha rivendicato per il momento l'attentato, avvenuto nel parcheggio dell'ospedale locale, che è stato in parte danneggiato. L'autobomba sarebbe stata azionata a distanza con un telecomando.