Droga: scoperta e distrutta maxi piantagione a Partinico, 3 arresti

Vasta operazione antidroga delle fiamme gialle in provincia di Palermo. Arrestati tre uomini e sequestrata a Partinico una piantagione di canapa indiana, sottraendo al mercato stupefacente per oltre un milione di euro. In azione i finanzieri del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo e della Compagnia di Partinico, in stretta sinergia con il Reparto Operativo Aeronavale del capoluogo siciliano.



Colti in flagranza di reato tre partinicesi di 50, 26 e 20 anni, intenti a estirpare le piante coltivate per procedere poi all'essiccazione, e sottoposte a sequestro 280 piante ancora radicate al terreno e due sacchi, del peso complessivo di 25 chili, contenente quelle già raccolte. L'attività è stata effettuata con la collaborazione del personale del Corpo Forestale della Regione.