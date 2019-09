Benevento, "risorsa" segaiola gira nuda tirandosi le pippe

Girava con addosso solo l'intimo e quando ha visto una signora si è completamente svestito e ha cominciato a toccarsi le parti intime. Un cittadino nigeriano di 24 anni è stato segnalato, ieri pomeriggio nel Beneventano, più volte ai carabinieri dai cittadini di Bonea. I militari hanno rintracciato l'uomo e l'hanno condotto in caserma.



Dapprima il 24enne ha fornito le generalità, ma successivamente ha cominciato ad andare in escandescenza inveendo contro i carabinieri che ha cominciato a colpire con pugni. L'uomo è stato arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché per atti osceni in luogo pubblico e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità.