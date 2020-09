Scuola, lezioni posticipate in Calabria?

"Sostegno all'appello del Consigliere Regionale, Graziano Di Natale, che chiede di posticipare l'apertura delle scuole in Calabria il 28 settembre. Si tratta di una decisione necessaria considerando che tra l'appuntamento elettorale dei prossimi 20 e 21 settembre e l'inizio delle lezioni fissato per il 24 ci sono pochi giorni per la sanificazione degli istituti, fondamentale per un ritorno in sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico. Inoltre si deve tenere conto del parere dei Dirigenti Scolastici che hanno già dovuto affrontare diverse criticità''. Lo afferma il Senatore IV, Ernesto Magorno.