Taglio dei parlamentari, Casini sfotte il Pd

Il Pd voterà Sì ''per calcolo politico. Ma la sua base sceglierà il No. C'è una divisione trasversale che attraversa tutti i partiti, salvo che l'M5S. Dietro il Sì c'è l'idea per cui i politici sono un problema e bisogna tagliarli. Ho passato la mia vita nelle istituzioni, non posso rinnegare la mia storia favorendo una demagogia antiparlamentare''. Pierferdinando Casini spiega a Repubblica le sue ragioni del suo No al referendum per il taglio dei parlamentari.



E precisa che ''ieri i parlamentari erano conosciuti. Oggi provi a chiedere in giro: nessuno conosce più i propri eletti, anzitutto perché c'erano le preferenze, che imponevano una selezione. Ognuno di noi era espressione di un mondo. Nel week end, se passava una legge divisiva, avevi paura a tornare nel collegio: dovevi renderne conto puntualmente alle categorie''.



"Non sarà tanto importante conoscere chi vincerà - sostiene l'ex presidente della Camera -, ma come vincerà. Due anni fa il Sì avrebbe vinto con il 90 per cento. Stavolta non credo. L'umore del Paese è cambiato - spiega -. Ma non ancora in maniera tale da rovesciare i rapporti di forza. I 5 Stelle si sono rimangiate tutte le loro battaglie, a cominciare dal limite dei due mandati: gli è rimasta quest' ultima campagna identitaria. E vi si aggrappano sapendo che alle regionali andranno male".