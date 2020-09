Era il prete degli immigrati: ucciso a Como da una "risorsa" che andava espulsa

Lo ha ucciso a coltellate. Lui era il don dell'accoglienza e degli immigrati, ma la "risorsa" tunisina che lo ha colpito senza pietà, e sul cui capo pendevano vari decreti di espulsione, se ne è fregato. Il fatto di sangue è accaduto a Como martedì 15 settembre, poco dopo le 7 in piazza San Rocco. Don Roberto Malgesini, prete da sempre impegnato per aiutare gli ultimi, è stato accoltellato a morte sotto la casa in cui viveva.



L’aggressore, un cittadino tunisino, si è poi costituito ai carabinieri. Trovata anche l'arma del delitto, un coltello insanguinato. Don Roberto aveva 51 anni, è stato ucciso con una coltellata alla schiena. Originario della provincia di Sondrio, il sacerdote è stato colpito sulla strada che porta alla chiesa. Alcuni passanti che hanno notato il corpo a terra hanno chiamato i soccorsi, ma per il sacerdote non c’è stato nulla da fare.



In base alle prime informazioni sembra che l’accoltellatore straniero sia un senza fissa dimora e con problemi psichici; era entrato illegalmente in Italia nel 1993. Destinatario di un decreto di espulsione nel 1996, quest'ultimo era stato poi revocato a seguito del matrimonio con una cittadina italiana. Con il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari nel 2014, l'uomo è stato successivamente destinatario di più provvedimenti di espulsione. L'ultimo - si apprende - è stato adottato nell'aprile 2020, ma non è stato possibile effettuare l'allontanamento dal territorio a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid 19.