Contraffazione: sequestrate 40.000 scarpe sportive a Brindisi

Maxi-sequestro di scarpe sportive nel porto di Brindisi: i militari della Guardia di Finanza e funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno scoperto un carico di 40.320 scarpe sportive con il marchio Converse risultate tutte contraffatte e destinate ad una ditta con sede in Spagna, per un valore complessivo di 800mila euro. Le scarpe, Made in China, erano su un autoarticolato sbarcato dalla Grecia e dovevano essere introdotte nel territorio comunitario per essere poi destinate alla commercializzazione come prodotto originale.



Le perizie tecniche hanno acclarato la contraffazione delle calzature rinvenute. La merce contraffatta è stata sottoposta a sequestro penale e i rappresentanti legali della società speditrice di origine estone e di quella destinataria spagnola, nonché l'autotrasportatore di nazionalità bulgara, sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.