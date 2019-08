Russia: a Mosca atteso nuovo sabato di proteste per "elezioni libere"

Mosca si prepara a un nuovo sabato di proteste, che da un mese chiedono l'accesso alle elezioni municipali di settembre dei candidati indipendenti, esclusi dalle autorità perché accusati di non aver raccolto le necessari firme per presentarsi. Le manifestazioni, che si tengono regolarmente ogni sabato, sono state le più massicce dalla cosiddetta 'rivoluzione di piazza Bolotnaya', quando i moscoviti per settimane, tra il 2011 e il 2012, protestarono contro il ritorno di Vladimir Putin al Cremlino.



La polizia, come allora, è intervenuta col pugno di ferro: circa 3mila i fermi e decine gli arresti, tra cui anche il maggiore esponente dell'opposizione di piazza, Aleksei Navalny, al momento in carcere. Sono accusati di disordini di massa, reato perseguibile con otto anni di detenzione. Gli organizzatori della manifestazione di oggi, per aggirare la mancata autorizzazione da parte dell'amministrazione municipale, hanno convocato cosiddetti 'picchetti singoli' lungo l'Anello dei Boulevard, in cui una persona alla volta e singolarmente rimarrà in piedi con un cartello di protesta, senza cortei o grandi assembramenti di persone.



Questa mattina è attesa anche una manifestazione parallela del partito comunista, sempre per chiedere elezioni libere. L'ultima ondata di manifestazioni a Mosca e' stata sostenuta anche da figure popolari del mondo musicale e di internet come il rapper Oxxxymiron e la star di Youtube Yuri Dud. Mosca ha accusato governi e media stranieri di fomentare le proteste e la settimana prossima la Duma terrà una sessione speciale proprio per discutere di queste presunte "interferenze".