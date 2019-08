La Cina s'incazza: Trump venderà i caccia a Taiwan

L'Amministrazione Trump ha dato il via libera per la vendita di caccia F-16 a Taiwan, per un valore di otto miliardi di dollari: lo hanno reso noto fonti del Dipartimento di Stato americano.



Un'iniziativa alla quale il Congresso non dovrebbe opporsi e che di certo non mancherà di irritare il governo cinese mentre è in corso una guerra commerciale fra Pechino e Washington che ha mandato in fibrillazione i mercati. La vendita di 66 caccia a Taiwan costituirebbe di fatto la più ingente o una delle più ingenti singole transazioni belliche tra gli Stati Uniti e l'isola di Taiwan.



Pechino considera Taiwan alla stregua di una provincia separatista ribelle, mentre gli Stati Uniti - pur riconoscendo il principio di "una sola Cina" - si sono impegnati a garantire la protezione militare dell'isola.