De Magistris: "Il sequestro della Open Arms è sadismo"

"Il sequestro di persone sulla Open Arms a Lampedusa dimostra il livello di illegalità, crudeltà, disumanità e sadismo a cui è giunto il Governo". Lo scrive su Twitter il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. "Devono essere processati per crimini contro l'umanità e per la morte di tante persone. Per Salvini e Di Maio un voto vale più di una vita", aggiunge. Il riferimento è al fatto che gli immigrati presenti sulla nave non sono stati ancora autorizzati allo sbarco, dopo 16 giorni.



"Giorno 16. Il mondo è testimone di quello che hanno dovuto sopportare le 134 persone che attendono di scendere sul ponte della Open Arms". È quanto si legge in un post su Facebook di Open Arms, la nave al largo di Lampedusa in attesa di una soluzione. "Solo la mancanza di volontà dei politici che hanno il potere di decidere li separa da un porto sicuro". In pratica, con prepotenza voglion rifilare il problema all'Italia, in barba al fatto che tutti gli altri stati europei se ne siano bellamente fregati.



"In 16 giorni sareste già tranquillamente arrivati a casa vostra in Spagna. Quella delle ONG è una battaglia politica, non certo umanitaria, giocata sulla pelle degli immigrati. Vergogna. Io non mollo". Lo scrive su Twitter il ministro dell'interno Matteo Salvini allegando un post con cui Open Arms stigmatizza il fatto che, dopo 16 giorni, non è stata ancora trovata una soluzione.