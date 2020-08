La sinistra ha fallito? Parliamone…

Da questa sera sarà in vigore la (discutibile) ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza sulle mascherine obbligatorie anche nei luoghi all'aria aperta... L’esponente di un partito minoritario di sinistra come Liberi e Uguali (Leu) che, alle ultime elezioni politiche del 2018 ha raccolto solo il 3,4% dei voti, continua a dettare legge e condizionare così pesantemente i comportamenti ed i diritti di cittadinanza degli italiani. Considerando pure che oggi Leu è “confluito” nel movimento guidato da Nicola Fratoianni Sinistra Italiana che, stando ai sondaggi, è dato a nemmeno il 2%...

La sinistra, dunque, si è convertita al Pensiero Unico e contribuisce a promuovere le azioni di un governo mondiale elitario basato su un’economia sempre più interconnessa e dominata dalla grande finanza. Un’economia che incentiva i processi migratori con l’obiettivo di ridurre i salari e incrementare i profitti, a discapito della capacità regolatoria degli Stati nazionali. Tutto ciò mette in discussione le conquiste faticosamente conseguite in Occidente in termini di condizioni di lavoro e welfare state, con pesanti ripercussioni proprio sui lavoratori che in passato la sinistra intendeva tutelare. Non a caso, i partiti che oggi si professano socialdemocratici sono in crisi in Occidente particolarmente presso le fasce di popolazione che un tempo garantivano loro il maggiore apporto elettorale.

Per discutere delle ragioni di questo “tradimento”, in virtù del quale la sinistra italiana e quella euro-continentale hanno voltato le spalle insieme alla democrazia e al “proletariato”, decidendo di perseguire le “magnifiche sorti e progressive” assecondando le dinamiche del mercato globale, si terrà Lunedì prossimo, alle ore 21, presso lo Chalet 4 Palme di Tortoreto Lido (Teramo) - Lungomare Sirena n. 43, un incontro di presentazione del libro, a cura di Italo Inglese, dal titolo: La sinistra ha fallito? Opinioni a confronto (Postfazione di Riccardo Cristiano, Edizioni Solfanelli, Chieti 2020, pp. 160, € 12). Interverranno il curatore e il prof. Armando Francesconi, docente del Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell’Università di Macerata.