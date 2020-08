Gallera si infortuna, la Sinistra lo percula

"La Lombardia totalmente impreparata durante la pandemia. La Lombardia in ritardo anche nella gestione di questa fase (con l'assessore alla sanità in vacanza e che si infortuna in spiaggia). Avevamo ragione a chiedere il commissariamento della Sanità lombarda. Non smetteremo di farlo. Ma dico alle forze democratiche di questa regione: prepariamo da subito l'alternativa a Fontana/Gallera. Adesso. Non è solo una questione politica. A questo punto si tratta della sicurezza delle persone. Altrimenti quelli in ritardo (perenne) saremo noi". Così il senatore di Leu, Francesco Laforgia.