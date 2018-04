Salvini: "mio avversario resta il Pd non Fi. Centrodestra vincerà in Molise e Friuli"

"Il centrodestra ha un programma comune, è stata la coalizione che ha preso più voti in Italia e che vincerà domenica in Molise e in Friuli il 29 aprile. Che poi Salvini non sia Berlusconi e la Lega non sia Forza Italia e gli italiani abbiano premiato più la Lega che Forza Italia mi riempie di gioia, ma il mio avversario era e rimane il Pd e la sinistra, non ho avversari interni".

Lo ha detto Matteo Salvini a Campobasso per un incontro elettorale in vista delle elezioni regionali del 22 aprile. Per quanto riguarda il nodo del Governo, alla domanda su come vedrebbe un eventuale mandato da parte del Quirinale alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Salvini ha risposto: "Può fare un buon lavoro". Se ci fosse qualcuno in gamba", ha detto nel corso di uno speciale elezioni a Telemolise, "che sottoscrive un programma che condivido perché no. Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente".