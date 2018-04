Elezioni in Fvg, Fedriga: "Meno tasse e meno burocrazia"

Sburocratizzare, semplificare, abbassare le tasse. Nel nome dell’autonomia e dell’efficienza. Massimiliano Fedriga, candidato per la Lega e il centrodestra alle regionali del 29 aprile in Friuli Venezia Giulia, mette sul tavolo alcune ricette per rilanciare l’economia di una regione che risente, in modo particolare, della concorrenza dei paesi limitrofi. “Essendo un territorio di confine dobbiamo competere con fiscalità molto diverse dalle nostre. In Slovenia la pressione fiscale complessiva è la metà di quella presente in Fvg, mentre in Austria è inferiore di 15 punti. In Friuli Venezia Giulia c’è la possibilità di attuare la cosiddetta fiscalità di concorrenza, in modo da riuscire ad abbassare la pressione fiscale con risorse della regione, rendendo competitivo il territorio per nuovi investimenti e nuove opportunità lavorative”, ha spiegato parlando alla stampa estera.



Meno tasse da accompagnare a meno burocrazia: “I tempi lunghi diventano costi per l’impresa, i cavilli diventano macigni. Nel programma abbiamo inserito la creazione di un nucleo speciale per la semplificazione. Vogliamo arrivare allo sportello unico per le imprese e i cittadini affinchè ci sia un solo interfaccia per il confronto con la pubblica amministrazione”.



Del resto, al di là della propaganda propinata dal PD negli ultimi mesi a livello nazionale e regionale, i dati della crisi sono eloquenti: “Dal 2013 a oggi in Fvg è raddoppiato il tasso di disoccupazione. E per quanto riguarda il salario medio è diventata l’ultima regione del Nord, mentre prima era la terza, con una perdita media dal 2015 di mille euro l’anno. C’è stato un maggiore ricorso ai contratti part time, ma noi dobbiamo scongiurare l’affermarsi di un fenomeno preoccupante, quello dei cosiddetti “lavoratori poveri”, coloro che pur lavorando non riescono a mantenere se stessi e la propria famiglia”.



Fedriga, da autonomista autentico, ha chiarito che la partita delle risorse da gestire resta fondamentale: “Noi vogliamo un'amministrazione regionale che tuteli l'autonomia e i diritti del territorio, trattenendovi più risorse ed erogando più servizi. Rinegozierò la compartecipazione del Fvg per quanto riguarda le entrate. Dal 2008 in poi abbiamo perso risorse proprie del Fvg quantificabili in 1 miliardo e 800 milioni l’anno, ovvero 1.500 euro a residente neonati compresi. Questo ha fatto crollare la regione nelle graduatorie sul diritto alla salute: dai primi posti siamo finiti agli ultimi a livello nazionale”.