Bus kamikaze, Sigillo Longobardo ai ragazzi di Crema

“Bussolati ha perso l’ennesima occasione utile per tacere, riuscendo a fare speculazione ideologica anche in una situazione come quella di oggi (ieri, N.d.R.) che ha visto l’intero Consiglio Regionale unito nel consegnare il Sigillo Longobardo, un attestato di stima e di coraggio, ai ragazzi di Crema, professori e forze dell’ordine che sono stati coinvolti nell’incendio dello scuolabus”.



Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, replica al consigliere regionale PD Pietro Bussolati che ha parlato di “ipocrisia del centrodestra” per l’opposizione allo Ius Soli.



“Le parole di Bussolati - conclude Anelli - sono vergognose e rappresentano semplicemente un atto di sciacallaggio politico. Una macchia che si sarebbe potuta evitare da parte del PD su una celebrazione che doveva rappresentare unicamente un momento di festa e di speranza per il futuro, libero da strumentalizzazioni”.