Navigazione dei laghi lombardi, approvata risoluzione al Pirellone

“Penso che sia giusto concretizzare una maggiore autonomia per la Lombardia con il passaggio dallo Stato alle Regioni del servizio di navigazione lacuale. Stiamo infatti parlando di un trasferimento di funzioni deliberato nel 1997 con decreto legislativo e che si sarebbe dovuto compiere a tutti gli effetti entro il 1 gennaio 2000”. Così Antonello Formenti, consigliere regionale della Lega, è intervenuto ieri al Pirellone durante il dibattito sulla risoluzione n.17 “Navigazione dei laghi lombardi”.



“La regionalizzazione del servizio – ha proseguito Formenti - può tradursi in una gestione più efficiente e più vicina alle necessità del nostro territorio. Uno degli obiettivi contenuti nella risoluzione approvata dal Consiglio Regionale consiste precisamente nel coinvolgimento di tutti gli Enti Locali, aumentando così la collaborazione e la partecipazione dei cittadini”.



“Il miglioramento di questo ambito fondamentale, quale la navigazione lacuale, può consentire la riduzione del traffico su gomma con benefici effetti sulla qualità dell’aria, oltre naturalmente a positive ricadute in termini economici e turistici”.