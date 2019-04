Studenti sequestrati sul bus, il leghista Lena propone il premio Rosa Camuna

"Una bella manifestazione di solidarietà a giovani che hanno dimostrato di avere coraggio, sangue freddo e senso civico. Una esperienza che li renderà uniti per tutta la vita". Così il consigliere regionale del Carroccio Federico Lena commenta l'incontro avvenuto ieri al Pirellone con i ragazzi ed i docenti della scuola media Vailati di Crema, sequestrati lo scorso 20 marzo su un bus nei pressi del Comune di San Donato.



"Importante però", precisa Lena, "che tornino ad essere normali ragazzi delle medie (con tutto ciò che significa e comporta per quella giovane età) e che si smetta di farli diventare eroi da gettare in pasto ai media".



"Personalmente", conclude il consigliere leghista, "ho proposto per i ragazzi delle due classi e per i loro insegnanti, sequestrati da un aspirante kamikaze il 20 marzo scorso su un bus, il riconoscimento della Rosa Camuna".