Il commesso del market: "Non sapete quanti di noi se ne sono andati"

"Non sapete quanti di noi se ne sono andati. Per sempre". Nel senso che sono morti. A dirlo, il cassiere di una nota catena di supermarket straniera, che ha filiali in tutta Italia. "La gente non si rende conto e spesso con noi è sgarbata. Molti di noi sono morti, nello stare a contatto con la gente. Il primo caso a livello nazionale è stato quello di una cassiera della Bergamasca. Che era morta ce l'han detto solo due giorni dopo", racconta il giovane lavoratore, riferendosi a uno dei primi contagi, quando ancora il focolaio era agli albori e nessuno ne sapeva prevedere la portata. E non si portavano le mascherine, rese invece obbligatorie, per esempio in Lombardia, dalla Regione.



La raccomandazione è sempre la stessa: stare in casa ed uscire solo in caso di estrema necessità, e non cazzeggiare con la scusa della pipì del cane o della passeggiata del bambino, indossare mascherine, evitare i contatti, lavarsi bene le mani. E, nei limiti del possibile dato che non si riesce sempre a farli ragionare, convincere i nonni che sono le fasce più a rischio e che è a loro protezione che si chiede che restino in casa.