Coronavirus, Meloni: "Conte può puntare i piedi nella Ue grazie a noi"

"Se Conte decide di puntare i piedi in Ue noi lo sosterremo e se Conte può puntare i piedi è grazie al lavoro che abbiamo fatto, lui può infatti può dire che c'è grande opposizione in Italia". Lo dice Giorgia Meloni, a SkyTg24, parlando della trattativa europea sull'emergenza da coronavirus. "Mi aspetto che ci ringrazino, invece di dire che indeboliamo la posizione italiana in Europa", conclude Meloni.