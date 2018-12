In Italia si eredita sempre più istruzione e status

L'ascensore sociale in Italia va al rallentatore. Secondo uno studio dei ricercatori della Banca d'Italia, istruzione, reddito da lavoro e ricchezza continuano a ereditarsi da genitori ai figli, con una tendenza tornata in aumento negli ultimi anni e che portano il nostro paese fra quelli con meno mobilità fra generazioni.



Le "condizioni di partenza" restano così decisive e largamente preponderanti per lo status specie se si considerano poi anche tutti gli altri fattori 'ambientali' come quartieri di provenienza, scuole frequentate, amicizie familiari. Nello studio non si danno 'ricette' ma si sottolinea come "la mobilità intergenerazionale costituisca un elemento cruciale in termini di uguaglianza" ed evita forme di "tensioni nella popolazione svantaggiata".



"Uno dei canali di trasmissioni delle condizioni di benessere dai genitori ai figli è l'istruzione" e "le stime mostrano una elevata persistenza intergenerazionale nei livelli di istruzione", sottolinea la ricerca.