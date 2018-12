Assiom: "Spread sotto 200 se c'è un cambio di rotta"

Lo Spread Btp verso Bund potrebbe scendere sotto i 200 punti "ove vi sia un u-turn completo del governo nelle politiche fiscali". E' quanto stima il Comitato di Ricerca di Assiom Forex, l'associazione degli operatori dei mercati finanziari, nel suo rapporto di previsione 2019. Gli esperti stimano uno spread "tra i 240 e 320" nel caso il governo si muova "nel rispetto dei vincoli fiscali e nell'utilizzo di un wording più consono nei confronti di UE e mercati".



Infine "uno spread sopra i 350 punti in caso di conflitto totale con la Commissione Europea". E il 2019, spiega il rapporto, si preannuncia non tranquillo per i mercati azionari europei che subiranno violenti e veloci cambi di direzione legati alle novità in merito alle grandi sfide: la Brexit, la guerra dei dazi fra Usa e Cina e la situazione politica del Vecchio Continente che a maggio terrà le elezioni.