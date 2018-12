Superstipendi, Di Maio: "Abbassiamo retribuzioni e canone Rai"

"L'extragettito nato dal canone in bolletta è diventato strutturale e deve consentire alla Rai di avere risorse per gli investimenti nelle nuove tecnologie, ma anche consentire di ragionare nell'ottica di abbassare un po' il canone negli anni". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio in audizione in commissione di Vigilanza Rai.





"Penso che sia arrivato il momento per cambiare questo Paese e la Rai, che ne è una articolazione fondamentale". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, durante un'audizione in commissione di Vigilanza Rai. "Come ministero non ci tiriamo indietro di fronte alla sfida di modernizzare il servizio pubblico di qualità", ha affermato, aggiungendo che "il servizio pubblico deve saper guardare a modelli stranieri più virtuosi".





"C'è un caso Fazio in Rai e spero che si possa affrontare presto per quanto riguarda il tema della retribuzione e delle ingegnerie delle case di produzione. C'è un piano della precedente governance valido fino a marzo, ma speriamo che presto possa prevalere il buon senso sulle retribuzioni", ha aggiunto.



"Colgo al volo il suo auspicio al buon senso e le do tutta la mia sincera disponibilità sin d'ora a parlare di televisione, di costi e naturalmente di ricavi, di opportunità, di compensi e guadagni e di ogni aspetto che riguarda la produzione dei programmi, delle produzioni esterne e del mio lavoro. E soprattutto, se lo riterrà utile, a parlare di prodotto e di contenuto". Così ha risposto lo strapagato Fabio Fazio.