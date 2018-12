Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 invariati"

"Sono soddisfatto per i risultati raggiunti nel vertice. Grazie al confronto abbiamo trovato un accordo su tutte le questioni: dalle pensioni d'oro al pagamento dei debiti da parte della Pa verso le aziende creditrici alla riduzione delle tariffe Inail sino all'ecotassa solo per le auto extralusso e non per utilitarie".



"Inoltre, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale". Lo afferma, intercettato dall'ANSA, il vicepremier Luigi Di Maio dopo il vertice di Palazzo Chigi.