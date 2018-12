7 Italiani su 10 pensano che il sistema giudiziario non garantisca la tutela dei diritti fondamentali

Sul sito del Centro Studi Investimenti Sociali (Censis) http://censis.it troviamo da qualche giorno il sunto dell’annuale indagine sullo stato della nazione. Ne andiamo a leggere il paragrafo relativo alla giustizia italiana. In maniera non proprio sorprendente, il paragrafo s’intitola: “Ingiustizia è fatta”.





Leggiamo che sono 15,6 milioni (pari al 30,7% della popolazione adulta) gli Italiani che, nell'ultimo biennio, hanno rinunciato a intraprendere un'azione giudiziaria volta a far valere un proprio diritto. Si tratta di un comportamento diffuso trasversalmente nella popolazione, ma che si presenta con più intensità nel Sud del Paese (37,5%). Tra i motivi troviamo al primo posto i costi eccessivi (29,4%), poi la lunghezza dei tempi necessari per arrivare a un giudizio definitivo (26,5%). C'è quindi una percentuale non irrilevante che individua una sfiducia complessiva nella magistratura e nel funzionamento della giustizia: 16,2%.





Evidentemente - continua il Rapporto - non è diffusa la consapevolezza degli sforzi che si stanno facendo per migliorare qualità e ed efficienza del nostro sistema giudiziario. Il 38,2% degli Italiani ritiene che nell'ultimo anno la giustizia sia peggiorata (nel Mezzogiorno la quota sale al 41,1%). Solo il 5,7% è convinto invece che la situazione sia migliorata. Il 52,6% ritiene che non ci siano stati cambiamenti. Il risultato è che 7 italiani su 10 pensano che il sistema giudiziario non garantisca pienamente la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo (solo il 18,2% ritiene che tali diritti siano assicurati). Uno sfacelo. Ma si capisce facilmente da dove origini questa sfiducia. Facciamo solo qualche esempio.





Il 6 dicembre il sito Blasting News (https://it.blastingnews.com) ha pubblicato la notizia dell'arresto di un magistrato che aveva stabilito un vero e proprio sistema di vendita delle funzioni giudiziarie con dirigenti della locale ASL. Ad ottobre il giornale “Positano News” ha denunciato un sistema corruttivo diffuso intorno all'ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata. Sempre nel mese di ottobre, la testata on line Affari italiani ha riportato la notizia che, il Consiglio Superiore della Magistratura, in esito ad uno scandalo scoppiato tre anni prima, ha dato finalmente il via al bando di concorso per il reclutamento di giudici onorari minorili, quelli che decidono per intendersi a quali Istituti affidare i minori allontanati dalle famiglie a seguito di gravi provvedimenti giudiziari. La cosa nasce dalla scoperta che molti dei giudici onorari in servizio avevano interessi economici diretti in quegli Istituti che, per ogni minore, ricevono rette da parte degli Enti locali! Pensate se fossero stati politici invece che magistrati cosa sarebbe successo...





Che dire infine della prima conclusione avuta nel febbraio di quest'anno riguardo allo scandalo denunciato dall'Espresso per la corruzione in atti giudiziari della Procura di Siracusa? In pratica si era scoperto che la corrente di sinistra Magistratura Democratica ha sostenuto la campagna pro-immigrazione insieme al partito Potere al Popolo, Cgil, Arci, Rifondazione Comunista ed altri (compresa l’associazione Baobab Experience che aveva fatto “rifugiare” gli sbarcati della Diciotti). Con saluti cari e sentiti ai principi costituzionali dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura!





Ma senz'altro dovrà avere ragione il ministro della giustizia Alfonso Bonafede che, commentando i dati sulla "mala-giustizia" riportati nel Rapporto del Censis ha detto che, in Italia, “possiamo vantare una classe di magistrati ai vertici d’Europa come indici di produttività, per non parlare dell’alta qualità di avvocati e cancellieri”. Evidentemente sono i cittadini Italiani che proprio non capiscono...