Stasera tutto esaurito a Parma per “Red Land - Rosso Istria”

Il film sulle foibe e sul martirio di Norma Cossetto Red Land – Rosso Istria continua a far discutere ed entusiasmare. Qualche giorno fa, approdato al Cinema Zero di Pordenone, la sua proiezione ha suscitato una manifestazione di protesta da parte di gruppo di nostalgici del comunismo jugoslavo, che si sono auto-definiti "Partito Comunista di Pordenone". Nel volantino che il sedicente neo-Partito Comunista ha diffuso fuori dal cinema, la giovane martire istriana viene accusata di essere “una fascista, esponente della gioventù universitaria fascista e figlia di Giuseppe Cossetto segretario del Fascio del Comune di Santa Domenica di Visinada e già podestà di quel Comune”. Alla luce dei “massacri compiuti dai fascisti a danno della popolazione jugoslava”, i contestatori hanno quindi cinicamente insinuato: “È tanto strano se poi ci furono alcune vendette?”. Oltre al fatto che le vittime della “Resistenza” titina non furono "alcune" ma circa 11mila, a questa denigrazione della memoria di una vittima innocente della violenza politica hanno, fra gli altri, reagito i familiari stessi di Norma Cossetto. In un comunicato fatto circolare soprattutto da Diana Cossetto, si legge infatti di un sentimento di profondo “rammarico” seguito al “penoso volantinaggio avvenuto in occasione della proiezione del film a Pordenone, da parte di alcune frange comuniste”. Grazie al film, si obietta piuttosto nella nota, “è finalmente riportato un piccolo contributo ad una verità nascosta della storia, scritta ad un'unica voce, dai vincitori”.





“Chi ha conosciuto Norma - concludono i familiari della Cossetto nella Nota -, sa chi era Norma: una ragazza seria, studiosa, affabile e benvoluta dalla gente del paese. Stava studiando per finire la tesi di laurea e allo stesso tempo lavorando qua e là come supplente di italiano. Chi giustifica il suo delitto lo argomenta con il fatto che fosse figlia del podestà del paese, fascista, e che fosse iscritta al GUF [Gruppi Universitari Fascisti], a cui aderirono migliaia di italiani senza per questo meritare la morte. Ci si dimentica che nelle foibe finirono migliaia di connazionali privi di tessere e di parentele ingombranti. Norma mai aveva fatto del male qualcuno e non ci sono giustificazioni che possano legittimare l'assassinio e le torture di un civile inerme, e di altre migliaia come lei, uccisi tra il '43 e a seguire dopo il '45 a guerra finita, in Italia e nell'Istria”.





Seppure dolorosi, tanto da suscitare la reazione dei familiari, gli episodi di Pordenone hanno comunque avuto un effetto positivo per la divulgazione di una veritiera memoria storica. A compenso della ridotta eco mediatica ricevuto dal film, infatti, gli episodi di contestazione hanno riacceso i riflettori sulla splendida opera di Maximiliano Hernando Bruno. La migliore risposta di questi ultimi giorni, fra le altre, è quella arrivata da una città che ha subito tanti episodi tragici e crimini della “Resistenza rossa”. A Parma, infatti, come ha informato la società produttrice di Red Land, sono stati venduti in poco tempo circa 200 biglietti per la proiezione prevista stasera al cinema Astra (ore 21). “Abbiamo ancora decine di prenotazioni – scrive sulla sua pagina facebook la “Venice film” -, e i biglietti torneranno disponibili da stasera poiché esauriti, verranno ripresi nella giornata di oggi. Questo entusiasmo e questa rinnovata voglia di capire e conoscere alcuni oscuri eventi della storia d'Italia fa ben sperare per il futuro!”.