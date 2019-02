Situazione di degrado: anziana muore, ma viene ritrovata dopo mesi

Era morta in casa da diversi mesi una donna di 96 anni il cui cadavere è stata trovato praticamente mummificato dalla polizia municipale ad Albisola Superiore (Savona), cui il medico curante dell'anziana aveva chiesto di intervenire non avendo notizie da tempo dell'assistita. La donna è stata trovata distesa sul divano.



Alla macabra scoperta si affianca a una situazione di apparente degrado, visto che nell'abitazione con la donna vivono anche il nipote disabile e il figlio di cui si stanno valutando le condizioni. I Carabinieri di Savona stanno facendo accertamenti, ma la morte dell'anziana sembrerebbe legata a cause naturali.