In scena a Roma il “partito di lotta e di governo”

Non bastava Italia Viva come nuovo “partito di lotta e di governo”, ricorrendo alla formula coniata negli anni Settanta dal PCI di Berlinguer per avvicinarsi al “compromesso storico” con la DC. Ora ci si mette anche il MoVimento 5 stelle che, 10 ministri (su 21) nel Conte bis e maggioranza parlamentare, sia pure con molte defezioni, in mano, ha dato comunque appuntamento sabato pomeriggio ai suoi (residui) militanti a Piazza Santi Apostoli (Roma) per protestare contro i vitalizi a favore degli ex parlamentari. Per il mondo grillino, profondamente spaccato e in rotta a causa dell'alleanza con il Pd, si è trattato evidentemente di una manifestazione strumentale per cercare di ricompattarsi sbandierando una battaglia delle origini. Infatti, se si volesse impedire davvero il ripristino dei vitalizi, sia pure con atti radicali, lo si potrebbe fare da forza di governo e di maggioranza parlamentare. Ma convocare una piazza perché non si è riusciti a risolvere dentro le istituzioni una questione che nelle istituzioni trova la propria naturale sede di trattazione è un’ammissione implicita di incapacità.



Oltre ai consueti cori "onestà, onestà", fra i cartelloni presenti in piazza Santi Apostoli ve ne sono stati schizofrenicamente a sostegno del Governo e, al tempo stesso, di critica al partito alleato di Renzi Italia Viva. Dal palco il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli assicura: "Governo avanti fino al 2023". Interviene anche Alessandro Di Battista dall'Iran che, rispondendo ad un fan su Facebook scrive: "Con il cuore sono con voi".



Gli organizzatori, fra i leader nazionali anzitutto Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede e Paola Taverna, hanno parlato di oltre 10mila partecipanti alla manifestazione “Mai più vitalizi”. Peccato che il luogo in cui si è tenuta, piazza Santi Apostoli, misura 4.250 metri quadrati, ed ha una capienza massima di 17.000 persone. Dalle foto "d'insieme" disponibili sul web, non sembra proprio che possano essere state così tante persone, a nostro modesto avviso si può parlare al massimo di 4mila partecipanti. Considerando poi che sabato nella Capitale abbiamo assistito ad una splendida giornata primaverile e, inoltre, la piazza nella quale si sono visti i pentastellati è centralissima (a due passi dal Pantheon), anche se fossero stati 10mila (e ci sono motivi per dubitarne), non crediamo si possa parlare di un successo per questo MoVimento "di lotta e di governo"! La formula berlingueriana, del resto, non ha mai storicamente funzionato né portato fortuna a nessuno…