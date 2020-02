Coronavirus, Pechino sapeva ed ha taciuto!

Ormai è ufficiale: la Cina sapeva del coronavirus ed ha taciuto. Ciò che andiamo ripetendo da settimane ora trova conferma. Il presidente cinese Xi era stato avvisato già il 7 gennaio ma l'allerta non era scattata, presumibilmente per evitare ripercussioni economiche, che poi ci son comunque state. Ed ora l'allerta è globale: oltre la metà del pianeta è a rischio infezione e, titola Il Giorno, "60 milioni di cinesi sono costretti a chiudersi in casa". Ed i morti sono già 1.700.



Il Giorno ricorda come il New York Times avesse rivelato già a fine gennaio che "Pechino aveva informato l'Organizzazione mondiale della sanità il 31 dicembre, tenendo però all'oscuro i cinesi su quel che stava accadendo. Il livello dell'ira popolare è vulcanica e la gente infuriata potrebbe anche gettare via le paure, ha tuonato Xu Zhangrun, professore di diritto della Tsinghua University". Quel che è peggio, il medico che per primo aveva lanciato l'allarme, ed è morto infettato, fu persino redarguito dalle autorità, prima della tardiva riabilitazione.