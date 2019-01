Chiesa, l'attacco alla UE: "Dia risposta equa riguardo l'integrazione"

Gli immigrati sono "un dramma umanitario" da cui la Chiesa "si sente interpellata in modo inderogabile nella sua coscienza e nella sua missione". Il Consiglio Cei "ha ribadito il rifiuto di parole e atteggiamenti di esclusione, che considerano l'altro come un pericolo o una minaccia; ha valorizzato la risposta generosa e nascosta offerta da tante comunità, in collaborazione propositiva con le Istituzioni; ha ricordato la necessità di far viaggiare l'accoglienza con l'integrazione". I vescovi rilanciano l'impegno per sollecitare una risposta "concreta ed equa" dell'Unione Europea.