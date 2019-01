Brexit: May ottiene la fiducia del Parlamento

La Camera dei Comuni ha respinto la mozione di sfiducia con 325 voti contro 306. Il governo mantiene così la maggioranza per 19 voti, nonostante la sconfitta pesante di martedì sull'accordo sulla Brexit.





Theresa May è pronta a incontrare tutti i leader dell'opposizione per cercare di trovare una linea comune con l'obiettivo di "attuare la Brexit", ha detto la stessa premier Tory ai Comuni dopo aver superato la mozione di sfiducia in Parlamento.



May ha aperto quindi anche a un incontro faccia a faccia con Jeremy Corbyn, finora negato. Il Parlamento - ha detto la premier - "ha confermato la fiducia nel governo", ora bisogna attuare la Brexit perché "il Paese continui ad aver fiducia nel Parlamento".