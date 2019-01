Il Papa: "Anche Gesù fu profugo"

"Spostarsi e stabilirsi altrove con la speranza di trovare una vita migliore per se stessi e le loro famiglie: è questo il desiderio profondo che ha mosso milioni di migranti nel corso dei secoli". Così il Papa nella prefazione a "Luci sulle strade della speranza", raccolta dei suoi insegnamenti su migranti, rifugiati e tratta.



"Gli esodi drammatici dei rifugiati", spiega, sono "un'esperienza che Gesù Cristo stesso provò, assieme a i suoi genitori, all'inizio della propria vita terrena, quando dovettero fuggire in Egitto per salvarsi dalla furia omicida di Erode". "I movimenti umani, pur generando sfide e sofferenze, stanno arricchendo le nostre comunità, le Chiese locali e le società di ogni continente", afferma il papa.