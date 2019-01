Paolo Del Debbio torna i tv a marzo. E lo annuncia sul Fatto Quotidiano

Molti si chiederanno che fine abbia fatto Paolo Del Debbio. Il 10 maggio chiudeva Quinta Colonna e da allora il giornalista non lo abbiano piu visto in tv salvo qualche ospitata a Cartabianca. Ebbene, a distanza di mesi, il conduttore torna con un nuovo programma simile al precedente. Lo ha dichiarato in un'intervista al Fatto Quotidiano lunedi 14 gennaio 2019. Dovremmo attendere marzo, pero'. Si tratterebbe di un grande ritorno quello di Del Debbio, colui che da spazio ai problemi della gente.