Resilienza, la parola d'ordine della sottomissione al globalismo

Quando un termine, soprattutto se aulico e di non comune uso, diventa improvvisamente un tormentone “pop”, significa che è appena uscito dai laboratori della propaganda globalista dove si lavora incessantemente per indurci ad adottare condotte sociali in realtà antropologicamente avverse al nostro naturale benessere individuale. E' il caso della parola “resilienza”, oramai divenuta prezzemolino di ogni dibattito televisivo, introduzione di libri, testi scolastici, insomma di ogni tozzo di pane pseudo-culturale che le conventicole mediatiche di regime ci lanciano da oltre il recinto delle loro roccaforti blindate.



Su Wikipedia, la “resilienza” è descritta come una sorta di salvifica facoltà “new age” di far fronte in maniera “positiva” a eventi traumatici; in pratica un modo carino per invitarci a farcelo mettere nel culo col sorriso, conculcando così ogni naturale istinto umano di contrarietà, sdegno, sconcerto, rabbia, ribellione, paura e odio verso imposizioni che non si condividono. Un canone verbale per incentivare l’avvento del petaloso mondo globale, apolide e meticcio ove nessuno dovrà più sentire l’esigenza di amare o odiare qualcun altro o qualcosa per scelta individuale e libero arbitrio.



Non lasciatevi dunque incantare dal suo suono fluido ed elegante: il termine “resilienza” non è affatto sinonimo di resistenza, duttilità, apertura mentale o, come dicono loro, “capacità di adattamento”. E’ solo sinonimo di sottomissione delle vostre libere opinioni ai diktat del Pensiero unico mondialista. Noi, alla loro resilienza, preferiamo di gran lunga la nostra intelligenza.