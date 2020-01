Milano in movimento. E Beppe Sala fa una figuraccia

“Alla ricerca di un sin troppo facile consenso elettorale, il sindaco Sala scivola su una buccia di banana, volendo parafrasare un celebre spot commerciale: il pedone ha sempre ragione, leggiamo nei nuovi manifesti affissi dal Comune. Giustissimo, peccato che la sua comunicazione istituzionale ci mostri ciclisti che viaggiano imperterriti sui marciapiedi e sulle strisce pedonali. E si dimentichi di dirci che sono questi ultimi che, in questo caso, non hanno mai ragione”. Così il consigliere comunale leghista Gabriele Abbiati.



Che aggiunge: “Sarà il caso di ricordare al primo Cittadino di Milano che questi comportamenti devono essere sempre stigmatizzati a chiare lettere, senza se e senza ma, e non lasciati all’interpretazione del cittadino. Altrimenti si rischia di esaltare infrazioni palesemente contrari alle normative del codice stradale”.



“Chi, e parlo anche da ciclista, mette in pericolo la propria vita e quella degli altri, deve essere sanzionato e non inavvertitamente glorificato dallo slogan ‘Milano in movimento’ in quella che pretendeva essere una campagna educativa sulla circolazione stradale”, conclude Abbiati.