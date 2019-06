Carabiniere ucciso a Bergamo, il cordoglio della Lega

"Cordoglio e dolore per il carabiniere travolto e ucciso questa notte in provincia di Bergamo da un pirata della strada. In questo momento ci stringiamo intorno al dolore dell’Arma dei Carabinieri e alla famiglia del povero Emanuele Anzini, un servitore dello Stato e di ognuno di noi, morto nell’adempimento del suo dovere". Lo dichiara il deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi.





"Oggi purtroppo piangiamo un servitore dello Stato, un servitore di tutti noi, ammazzato mentre faceva il suo dovere garantendo la nostra sicurezza.Esprimo il mio dolore per l’uccisione in provincia di Bergamo del carabiniere Emanuele Anzini e il mio cordoglio alla sua famiglia, alla moglie e alla figlia, e all’Arma dei Carabinieri, travolto da un automobilista in stato di ebbrezza cui era già stata ritirata un anno fa la patente per lo stesso motivo. Oggi è il giorno del dolore e non delle polemiche, ma riflettiamo tutti sulle conseguenze tragiche di chi si mette al volante sotto effetto di alcool o stupefacenti". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.