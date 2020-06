Mascherine e unico orale, al via la Maturità per 500mila studenti

Al via oggi l'esame di Maturità 2020 ai tempi del coronavirus. Passato il lockdown e la didattica a distanza, circa 500mila studenti (quest'anno tutti sono stati ammessi) rientrano dopo 3 mesi nelle loro aule, per affrontare l'ultima prova della scuola dell'obbligo, con un unico orale e precise misure di sicurezza anti contagio. I ragazzi arrivano all'esame con un numero di crediti basati sul percorso realmente fatto. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato rivisto ed ha contato fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell'emergenza.



Gli esami di Maturità iniziano oggi alle ore 8.30. Previsto solo un unico colloquio orale, che varrà fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode. La prova orale (durata massima un'ora) si svolgerà in presenza, davanti a una commissione con tutti i commissari interni e il solo presidente esterno (13mila le commissioni insediate lunedì).