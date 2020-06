Covid-19,Fauci: "Possibile nuova ondata,Italia non ha fatto errori"

"Il rischio di una seconda ondata di contagi dopo l'estate è possibile" ma "a luglio partirà la sperimentazione del vaccino, credo che potremmo avere un vaccino a inizio 2021". Lo ha detto l'immunologo americano Anthony Fauci, consigliere del presidente americano Donald Trump e membro della task force sul coronavirus, in una intervista a Rainews 24.



"Nel Nord Italia i contagi sono esplosi", ha aggiunto, "perché aveva tanti contatti con la Cina, così come a New York che aveva tanti contatti con l'Europa. Non credo che l'Italia abbia commesso errori particolari, si è capito cosa stava accadendo quando l'epidemia era già fuori controllo".