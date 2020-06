M5S, Renzi: "Soldi dal Venezuela? Non lo ritengo credibile"

Soldi al M5S dal Venezuela? "Penso e spero di no, perché sono un patriota. Ma non lo ritengo credibile". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Carta bianca, su Rai3. E poi ha aggiunto: "Il consenso di Berlusconi sul Mes mi pare sia scontato. Fa parte del Ppe che è un partito serio. I Cinquestelle sono molto incerti perché a livello europeo stanno parlando con il partito di Macron. Penso che alla fine voteranno per l'utilizzo del Mes". "Alla fine il presidente Conte lo chiederà", ha aggiunto Renzi.