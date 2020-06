Carminati libero. Salvini: "Vergogna"

"Un ministro che vede uscire Carminati o Zagaria dal carcere e vede 50 agenti indagati, come a Santa Maria Capua Vetere, dovrebbe provare vergogna". Lo dice Matteo Salvini, intervenendo a Fuori dal coro, su Rete 4, attaccando il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Nel merito non c'è nulla da rilevare. Tutto è avvenuto seguendo le procedure: la difesa presenta la sua istanza su motivi che un giudice ritiene fondati e accoglie. Eppure la sensazione di aver subito una beffa è forte. E fa rabbia. Come si può spiegare a un cittadino comune che, con quel curriculum criminale, Carminati adesso stia a casa sua?". Così in un'intervista al'Corriere della Sera Alfonso Sabella, assessore alla legalità nella giunta dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, "cacciatore di mafiosi prima e giudice del tribunale di Napoli oggi", commenta la liberazione di Massimo Carminati. "Carminati libero fa rabbia proprio perché quello che è emerso a carico suo e degli altri condannati è devastante" afferma.



E in merito al ministro Bonafede che annuncia l'invio di ispettori, sottolinea. "In casi così delicati è giusto fare tutte le verifiche anche per assecondare questi umori. Ma onestamente non vedo quali errori potrebbero ravvisare gli ispettori. È stato seguito il codice e anche se la decisione amareggia va rispettata. Il problema è tutto qui". "La norma in vigore al momento degli arresti prevedeva otto anni di pena massima per la corruzione, Carminati ne ha scontati già due terzi e dunque ha maturato il diritto ad uscire" aggiunge Sabella.



"Queste norme - spiega - nascono da una impostazione di trent'anni fa e dalla indicazione di evitare i maxi processi. Che invece si continuano a celebrare. Quanto ai termini di custodia, siamo uno Stato iper garantista e questo inevitabilmente allunga i tempi della giustizia. Bisognerebbe avere processi più veloci". "Nei mesi che ho trascorso in Campidoglio ho visto tanta corruzione o meglio la disponibilità del sistema a piegarsi ad interessi privati. Anche per questo l'assoggettamento alle armi e alla violenza non c'è stato. La violenza non era necessaria" conclude il magistrato ed 'ex assessore capitolino.



"L'unica cosa che mi viene da dire è che la decorrenza dei termini, come in questo caso, è un fallimento della giustizia come del resto è un fallimento dello Stato dover abolire di fatto la prescrizione perché non si è in grado di svolgere il processo in un tempo ragionevole come tra l'altro prevede la nostra Costituzione". Lo afferma in un'intervista a Il Giornale Franco Coppi, "il più famoso avvocato penalista italiano" commentando la liberazione di Massimo Carminati.



Quanto al ministro Bonafede che annuncia ispezioni, Coppi sottolinea: "Si tratta di una scarcerazione dovuta. La Corte di Cassazione ha fatto cadere l'aggravante mafiosa per Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. E questa decisione ha avuto conseguenze sui termini e sulle scadenze delle esigenze cautelari per gli imputati (...) E' venuto meno il 41 bis, ma pure i termini per la custodia cautelare che dipendono dalla nuova accusa di associazione per delinquere semplice. Come stabilisce l'articolo 303 del Codice di procedura penale. È la legge" spiega il penalista. "La decorrenza dei termini e la nuova disciplina sulla prescrizione che dovrebbe entrare in vigore - conclude Coppi - sono la firma che lo Stato mette sotto il proprio fallimento".