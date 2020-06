Coronavirus, l'Australia accusa: "Disinformazione Cina e Russia"

La ministra degli Esteri australiana, Marise Payne, ha accusato la Cina e la Russia di diffondere disinformazione durante la pandemia di coronavirus, contribuendo a un clima di paura e di divisione, e ha promesso che l'Australia assumerà un ruolo più attivo sulla scena mondiale. Il coronavirus ha offerto terreno fertile per false notizie, ha detto Payne, riconoscendo a Twitter il merito di avere rivelato i ruoli svolti da Cina, Russia e Turchia e identificando oltre 32 mila account di operazioni di disinformazione sulla sua piattaforma legate a questi tre Paesi.



Il governo australiano continuerà a premere per riforme degli enti globali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché "proteggano e promuovano gli interessi nazionali" e contrastino la pandemia di disinformazione, ha detto la ministra suo primo importante intervento pubblico dallo scoppio della crisi, parlando all'Australian National University in Canberra.



"Opereremo attraverso i fatti e la trasparenza, in base ai valori liberali democratici che continueremo a promuovere in patria e all'estero", ha aggiunto. Le tensioni fra Pechino e Canberra continuano ad aggravarsi da quando l'Australia si è fatta promotrice di un'indagine internazionale sulle origini e sulla risposta al coronavirus, un'indagine approvata dall'Assemblea Mondiale della Sanità il mese scorso, con un record di 145 promotori. Da allora Pechino ha intrapreso azioni di ritorsione contro l'Australia, sia restringendo le esportazioni di carne e di orzo, sia scoraggiando i suoi cittadini dal visitare il Paese e dal frequentare università australiane.