Garante per l'infanzia, Lombardia in pole position

"Una sempre maggior attenzione ai bisogni dei bambini e dei ragazzi nella fase post lockdown. Questo è stato, in sintesi, il fil rouge del primo tavolo riunitosi a Palazzo Pirelli a seguito della nomina del nuovo Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza". Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, membro della Commissione regionale.



"A questo primo incontro", commenta Ceruti, "erano presenti oltre 40 rappresentanti degli operatori che si occupano a vario titolo della tutela dei minori. Il tavolo è stato avviato con l'intento di stabilire le priorità da seguire, intese anche come misure post covid, che riguardano i minori: dalla ripartenza nelle scuole in sicurezza alla gestione delle situazioni dei giovani in comunità che durante il lockdown hanno dovuto rispettare e sopportare giocoforza diverse restrizioni, con le inevitabili ricadute psicologiche".



"Molte dunque le questioni sul tavolo", spiega Ceruti, "ma anche tanta voglia di affrontarle con la consueta praticità e serietà indispensabili per dare le risposte necessarie. Da parte mia, come membro della Commissione del Garante intendo impegnarmi con tutte le mie energie per mettere in campo tutte quelle iniziative che potranno risultare utili per il benessere dei nostri ragazzi, fascia più debole della popolazione che le Istituzioni hanno il dovere di aiutare e tutelare. E un augurio di buon lavoro al nuovo garante Riccardo Bettiga".