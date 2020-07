Il virus cinese? La mafia ci fa i soldi

E pire questa mancava all'appello. Non bastavano i morti, il dolore, le polemiche, le restrizioni alla libertà personale di ognuno di noi, l'incapacità degli scienziati di trovare un vaccino e l'insipienza dei politici nel gestire la situazione, anteponendo il lucro al benessere dei cittadini. Ora salta fuori che il coronavirus può costituire un'opportunità per l'economia criminale. Lo scrive la Dia nella Relazione semestrale inviata al Parlamento.



"Un'emergenza globale e senza precedenti che impone un approfondimento", scrive la Dia, "anche in questa sede, perché, se non adeguatamente gestita nella fasi di ripresa post lockdown, può rappresentare un`ulteriore opportunità di espansione dell`economia criminale. Le mafie, infatti, nella loro versione affaristico-imprenditoriale immettono assai rilevanti risorse finanziarie, frutto di molteplici attività illecite, nei circuiti legali, infiltrandoli in maniera sensibile. La loro più marcata propensione è quella di intellegere tempestivamente ogni variazione dell`ordine economico e di trarne il massimo beneficio. Ovviamente, sarà così anche per l'emergenza Covid-19".



"Tutto ciò, non solo a causa del periodo di lockdown che ha interessato la gran parte delle attività produttive", aggiunge la Dia, "ma anche perché lo shock del coronavirus è andato ad impattare su un sistema economico nazionale già in difficoltà".