Pista ciclabile della Valseriana, la Lombardia stanzia 200mila euro

“Un’opera importante sotto diversi profili, da quello ambientale a quello turistico, e che rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per tutta la Valseriana”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, commenta lo stanziamento da parte della Giunta Regionale di 200mila euro, su un costo complessivo di 400mila euro, “per la progettazione e la realizzazione del rifacimento della passerella ciclopedonale sul fiume Serio tra i Comuni di Cene e Gazzaniga”.



“L’odierno intervento della Giunta Regionale, con la messa a disposizione dei fondi – continua Anelli – è frutto di un mio emendamento al bilancio regionale di previsione, approvato dall’aula lo scorso anno”. “La ciclabile – prosegue il capogruppo del Carroccio – incentiva la pratica del turismo verde e favorisce lo sviluppo per i piccoli Comuni. Lo stanziamento di oggi rappresenta in maniera concreta la volontà della Regione di portare avanti le opere e le infrastrutture che tutelano la sostenibilità ambientale e aumentano l’attrattività turistica”.