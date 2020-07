Torna il lockdown in Israele

Israele in lockdown per il weekend. Il governo ha deciso di reintrodurre una serie di misure - tra cui alcune forti restrizioni a partire da oggi pomeriggio - nel tentativo di contenere la nuova diffusione del coronavirus, che negli ultimi giorni ha visto un'impennata dei casi. Secondo quanto scrive il Times of Israel, saranno di nuovo vietate le riunioni con oltre dieci persone negli spazi pubblici e con oltre 20 all'aperto. Non è chiaro se queste restrizioni si applichino anche alle comunità religiose. Paradossale il fatto che, nelle settimane scorse, siano stati i palestinesi a chiedere di chiudere i confini della Striscia di Gazah. E' la prima volta che succede, di solito erano gli israeliani a blindare fuori i palestinesi, col coronavirus è accaduto il contrario.