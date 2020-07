Lo Stato spreca, l'Inps al bollo ci manderà in pensione da stra-vecchi

Certo che se lo Stato spreca fior di milioni per regalare redditi di cittadinanza a fannulloni, scrocconi, mafiosi, tossici e quant'altro (oltre che, per carità, a persone che ne hanno realmente bisogno, ma che più bisogno avrebbero di un lavoro anziché dell'elemosina) le casse pubbliche saranno sempre vuote. E oggi Libero fa notare che "l’Inps è in rosso e per prestarci i soldi la Ue ci chiede di tirare la carretta fino a tarda età. Potremmo evitarcelo se non spendessimo in assistenza cento miliardi l’anno di contributi". Parole sante.



"Dai bonus alle indennità di disoccupazione, dal reddito di cittadinanza a quello di emergenza, dai sussidi agli invalidi fino ai vitalizi per gli indigenti. Un miscuglio di compiti e prestazioni che ha travolto la funzione primaria e ha reso quasi impossibile districare le varie voci di bilancio", scrive Sandro Iacometti, che fa i conti in tasca all'ente pensionistico.



E che dopo aver documentato che se tagliassimo tutte queste spese inutili risparmieremmo parecchio, conclude amaramente: "La politica può anche decidere di regalare soldi ai fannulloni o, giustamente, di aiutare chi è in difficoltà. Può legittimamente, sottoponendosi al giudizio degli elettori, usare come crede i quattrini prelevati dalle nostre tasche con l’imposizione fiscale. Ma impedire a chi lo desidera di andare in pensione perché nessuno si prende la briga di fare pulizia nel bilancio del carrozzone guidato da Pasquale Tridico è una cosa diversa. E incomprensibile".