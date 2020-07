Nubifragio a Palermo, nessuna vittima. Si fa la conta dei danni

Per fortuna non c'è stata nessuna vittima per il violento nubifragio che domenica scorsa ha flagellato Palermo. Adesso è ufficiale. Adesso è ufficiale, lo ha annunciato il Prefetto del capoluogo siciliano Giuseppe Forlani. "Le operazioni di prosciugamento erano finalizzate a verificare la testimonianza di un cittadino che ha raccontato di avere visto delle persone nel sottopasso allagato - dice il Prefetto - le operazioni sono state avviate subito e via via che si procedeva si alimentava la speranza che non ci fossero decessi. Però la conferma si poteva avere solo alla fine".



"Stamattina alle 6 il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Carrolo mi ha informato che ha completato il prosciugamento e dunque adesso si può escludere che ci siano state vittime, dal momento che non sono stati rinvenuti corpi senza vita, per fortuna". Nei giorni scorsi i cittadini avevano denunciato: "Travolti da una valanga di acqua e fango. Anche Le Iene si erano occupate della sciagura, mentre continuano infuocate le polemiche politiche tra il sindaco di Palermo Orlando e il Governatore della Sicilia Musumeci.